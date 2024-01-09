BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kazakistan, Gabon ve Fas'tan gelen öğrenciler, fotoğrafları inceleyerek, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Hira'nın Zirvesinde", "Haber" kategorisinde "Uçan Kutu", "Spor" kategorisinde ise "Gölge Süvari" adlı fotoğraflara oy verdi.

Öğrenciler, "Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin Umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Yanımda Ol Anne" fotoğraflarını seçti.

Kazakistanlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Kymbat Bek, AA muhabirine, seçkideki tüm fotoğrafları beğendiğini söyledi.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin iyi bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Bek, "Hem çok iyi çekmişler hem de hayattaki problemleri göstermişler. Gelecek yılki oylamada da fotoğraflara bakarak beğendiklerimi seçmek isterim." dedi.

Gabonlu Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Tombou ile Faslı Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Safoua Mzioui de fotoğraflara hayran kaldıklarını dile getirerek, seçkide eserleri bulunan AA çalışanlarını tebrik etti.