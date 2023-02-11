Brezilya ve İsviçre, Depremin Vurduğu Suriye İçin BM Güvenlik Konseyi'nden Toplantı Talep Etti

Suriye insani yardım dosyasının ortak imzacıları olan Güvenlik Konseyi üyeleri Brezilya ve İsviçre, Türkiye ve Suriye'yi vuran büyük depremlerin ardından yapılacak müdahaleyi görüşmek üzere bir konsey toplantısı talep etti.

Suriye insani yardım dosyasının ortak imzacıları olan Güvenlik Konseyi üyeleri Brezilya ve İsviçre, Türkiye ve Suriye'yi vuran büyük depremlerin ardından yapılacak müdahaleyi görüşmek üzere bir konsey toplantısı talep etti.

Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ronaldo Costa Filho gazetecilere verdiği demeçte, "(BM) Genel Sekreteri'nin, İnsani İşler ve Acil Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı (USG) (Koordinatör) Martin Griffiths'ten bu hafta sonu depremden etkilenen bölgelere seyahat etmesini isteme kararını takdirle karşılıyoruz. Griffiths'in değerlendirmesinin felaketin BM insani yardım operasyonları üzerindeki etkilerine ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

SES 1 (İngilizce): RONALDO COSTA FİLHO, Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi:

"Bu bağlamda, İsviçre ve Brezilya ortak imzacılar olarak mümkün olan en erken zamanda bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili doğrudan Sayın Griffiths'ten bilgi alma fırsatı verecek bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İnsani yardım çabalarına yardımcı olmak için ne yapılması gerektiğine dair karar, güvenilir bilgilere bağlı. ve bunun için USG Griffiths'in ziyareti çok önemli. Griffiths, mevcut durumun ne olduğu, yardımın ulaştırılmasındaki darboğazların nerede olduğu ve konsey üyelerinin bunu en iyi nasıl ele alabileceği konusunda bir değerlendirme yapacak. Bu yüzden ne yazık ki, bilgi aldıktan sonra bu konu üzerinde çalışmak zorundayız."

Filho, Güvenlik Konseyi'nin görüşmesi gereken ek ihtiyaçlar ve ek mekanizmaların, sahadaki somut durumun değerlendirilmesine bağlı olacağını, basında çıkanlara içgüdüsel bir tepki olamayacağını belirtti. "Durumun ne olduğunu ve doğru tepkilerin ne olacağını çok net bir şekilde bilmeliyiz. ve bunun için Griffiths'in ziyareti ve bilgisi çok önemli olacak."

İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl de, ülkesi ve Brezilya'nın "gerekirse konsey tarafından daha fazla eylemde bulunulması konusunda anlaşmayı kolaylaştırmaya hazır olduklarını" söyledi.

SES 2 (İngilizce): PASCALE BAERİSWYL, İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi:

"Yalnızca afetten etkilenen nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu bize rehberlik edecek. Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölen ve yaralanan insan sayısı ve bölgedeki aşırı derecede yüksek olan ihtiyaçlar artmaya devam ediyor. Tüm taraflara yardım çabalarına erişimi kolaylaştırmaları ve yardımın ihtiyacı olan herkese ulaşmasına izin vermeleri çağrısı yapıyoruz. Suriye genelinde hızlı, engelsiz ve sürdürülebilir erişim sağlanmalıdır. İhtiyaç sahibi insanlar, hat dışı, sınır ötesi de dahil olmak üzere tüm müdahale yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BM Genel Merkezi'nden bildiriyor. (XHTV)