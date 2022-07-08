Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri uygulamaya konuldu. Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri uygulamaya konuldu. Alınan tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı. Fabrikaları da ziyaret eden ekipler, burada Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunup, broşür dağıttı. İlçede ekiplerce ayrıca dron ile trafik denetimi de gerçekleştirildi. AA / Mahmut Coşkun - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Hisarcık Boyabat Güncel Haberler

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