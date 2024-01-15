Boya atölyesinde çıkan yangın, yandaki iş yerine de sıçradı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boya atölyesinde başlayıp, yandaki mobilya atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Siteler semtinde 3 katlı binanın boya atölyesi olarak kullanılan en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 3 katlı binanın mobilya imalatı yapılan ve kumaşların bulunduğu 3'üncü katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binalardaki işçiler tahliye edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İş yerlerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)