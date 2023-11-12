Bosna Hersek'te İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenlendi.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'daki Sebilj çeşmesi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler Sebilj çeşmesinden kentin önemli caddelerinden Ferhadija'ya doğru yürüyerek, "Özgür Filistin" ve "Çocuk katilleri" sloganları attı.

" Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Dün Srebrenitsa bugün Gazze" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

"Filistin'de medeniyet çöküyor, insanlık çöküyor"

Gösteriyi organize edenlerden Safija Tadefi, Bosna Hersek'in Gazze'deki halkın yanında olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Orada yaşanan savaş değil, o tam anlamıyla bir soykırım." dedi.

Göstericilerden Munevera Cehajic de "Biz savaşı yaşadık ve ezilmenin ne demek olduğunu biliyoruz. O insanlara çok üzülüyorum ve Yahudileri kınıyorum çünkü onlar da soykırımı yaşadılar. Nasıl hayatta kaldıklarını biliyorlar ve şimdi de aynısını Filistinlilere yapıyorlar. Bu daha önce görülmemiş bir şey; hastaneleri bombalamak, bu kadar çok çocuğu öldürmek. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yeter artık." ifadelerini kullandı.

Diğer bir gösterici Zehid Zahirovic ise "Filistin'de medeniyet çöküyor, insanlık çöküyor. Bunun dinle, milletle alakası yok. Orada insanlar, kadınlar, çocuklar ölüyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.