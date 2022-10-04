Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptığı İddia Edilen Şüphelilerden 5'i Tutuklanma Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere de bulunuyor.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme' soruşturması kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan örgüte üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen ve gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında SPK Kanunu'nun 107. maddesinde yer alan 'işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçundan işlem başlatılmıştı.

5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Mehmet Akdere'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden biri ev hapsi, ikisi ise konutuna en yakın kolluk birimine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.