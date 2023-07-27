Bolu Göynük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.