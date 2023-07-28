Bolu Göynük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. İstanbul ve Bursa'dan gelen ekiplerin yanı sıra köylüler de yangınla mücadele ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Arazinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bölgede çalışmalara helikopterle de destek veriliyor.

Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.

Yangının, havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alınmasına çalışılıyor.