Bolu Göynük'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güneyçalıca köyü mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının söndürülmesi için helikopter, söndürme uçağı ve ekipler görevlendirildi.