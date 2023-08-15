Bolu Göynük'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güneyçalıca köyü mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının söndürülmesi için helikopter, söndürme uçağı ve ekipler görevlendirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel