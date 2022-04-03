Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor (2)

MENGEN, BOLU (DHA) - YAĞIŞ HEYELAN RİSKİNİ ARTIRDI

? Bolu Dağı Tüneli'nde dün akşam meydana gelen heyelanın ardından yolda biriken toprak örtüsü ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Ancak devam eden heyelan tehlikesi nedeniyle yol ulaşıma açılmadı. Araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirilmeye devam ediyor. Ayrıca bölgede etkili olan yağmur yağışı da heyelan riskini artırdı. Heyelan nedeniyle kapalı olan Bolu- Mengen kara yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

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