Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Yem Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'da bir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya (43), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da bir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'ndeki tavuk yemi fabrikasında meydana geldi. Erpiliç firmasına ait fabrikanın içinde tavuk yemi yapılmak üzere 100 ton mısırın bulunduğu depoya giren Akkaya'nın üzerine mısır yığınları devrildi. Akkaya, tonlarca mısırın altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiye ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısır boşaltıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Akkaya, ağır yaralı şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Akkaya, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İş Kazası İtfaiye Güvenlik Ölüm Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title