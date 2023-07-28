Bolu'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor: 50 hektarlık alan küle döndü

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde dün akşam meydana gelen yangın büyüyor. Yaklaşık 50 hektarlık alan küle dönerken havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün Göynük ilçesinde Aşağıkınık Köyü mevkiindekinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Dünden beri yangın sönmezken havadan ve karadan müdahale sürüyor. 7 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor. İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahalesi sürürken yaklaşık 50 hektarlık alan tamamıyla yandı.