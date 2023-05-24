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Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ali E. idaresindeki 41 PY 846 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 52 ADC 723 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Ali E. ile araçtaki Sultan E. ve Emine K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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