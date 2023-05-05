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Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otoyolun İstanbul yönü Çaydurt mevkisinde, Kadir Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tırın dorse kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, tırda küçük çaplı hasara neden oldu.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Anadolu Otoyolu İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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