Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolun İstanbul yönü Çaydurt mevkisinde, Kadir Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tırın dorse kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, tırda küçük çaplı hasara neden oldu.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel