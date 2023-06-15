Bolu'da Rauf Denktaş Heykeli Açıldı

BOLU'da, kentin en işlek noktasındaki dönel kavşağa yaptırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın heykeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. KKTC'deki Türk askerlerinin güvenliği sağladığını belirten Tatar, "Türk askeri ilelebet adada kalacak" dedi.

Bolu Belediyesi ile Emekli Subaylar Derneği'nin iş birliğiyle kentin en işlek noktalarından Kalıcı Konutlar mevkisine KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykeli yapıldı. Heykelin açılış törenine katılmak üzere Bolu'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Denktaş' paneline, ardından da Rauf Denktaş heykelinin açılış törenine katıldı. Törene, Ersin Tatar, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, KKTC eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge halkı katıldı.