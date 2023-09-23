Bolu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesinde otomobil 30 metre uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Bayındır köyü yolunda Fatma M. idaresindeki 34 BUN 973 plakalı otomobil, 30 metre uçurumdan yuvarlandı. Ağaca çarparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile Salim M., Rukiye M. ve Gaye M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye götürdü. - BOLU