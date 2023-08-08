Bolu'da Arçelik Fabrikası'nda Elektrik Trafosunda Patlama

Bolu'da Arçelik Fabrikası'nın bahçesinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucunda fabrika 1 gün tatil edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bolu'da Arçelik Fabrikası'nın bahçesinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle fabrika 1 gün tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Soku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi'nin bahçesinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede panik yaşandı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yaşanan patlama sonrasında Yukarı Soku Mahallesi'nin ve fabrikanın elektrikleri kesilirken, fabrika salı günü için tatil ilan edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BOLU