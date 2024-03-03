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Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Araç çukura düştü, iş yerleri su bastı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucunda bir araç çukura düştü ve çevredeki iş yerleri su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri patlamanın ardından onarım çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nden geçen ve yeni döşendiği öğrenilen içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle oluşan çukura giren bir araç güçlükle kurtarıldı. Çevredeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı.

Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşananlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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