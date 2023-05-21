Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen bebeğin ablası da kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen 6 aylık bebeğin ablası da yaşamını yitirdi.

Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından dün akşam saatlerinde ileri tetkik ve tedavisi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen K.S. (6) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan anne İ.S, fenalaşan çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S'yi dün hastaneye götürmüştü.

Annesinin sütünden zehirlendiği ileri sürülen erkek bebek U.S, hayatını kaybetmiş, K.S. ise Muğla'ya sevk edilmişti.

Anne ve S.T.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.