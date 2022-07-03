Son dakika haberi | BODRUM'DA FIRINDA ÇIKAN YANGIN 3 İŞLETME VE 2 EVE SIÇRADI - Haberler

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Son dakika haberi | BODRUM'DA FIRINDA ÇIKAN YANGIN 3 İŞLETME VE 2 EVE SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir fırında çıkan yangın 3 işletme ve 2 eve sıçradı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir fırında çıkan yangın 3 işletme ve 2 eve sıçradı. Alevler hızla yayılırken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası yangın söndürüldü.

Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, ve bir inşaat ofisi ile 2 eve sıçradı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlarda su hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumanlar kentin çeşitli bölgelerinden görülürken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının ekiplerce yoğun uğraşlar sonrası söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonrası ayakta tedaviye edildi. Çıkan yangında fırın tamamen kül olurken, çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangında itfaiye görevlisine saldırdığı ileri sürülen 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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