BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR - Haberler

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BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de plajlarda yoğunluk oluştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de plajlarda yoğunluk oluştu. Kentte tatilini yapan yerli ve yabancı turistler denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da arife günü başlayan hareketlilik Kurban Bayramı'nın 2'nci günü de devam etti. Başta Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi noktalarda yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise şezlongta güneşlenmeyi tercih edip, kitap okudu. Bunun yanı sıra bazı otellerde yapılan havuz partileri tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

'BODRUM'DA TATİL ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'

Ankara'da yaşayan ve tatilini Bodrum'da geçiren Mert Taşkırına, Bodrum'un gündüz ayrı akşam ayrı güzel olduğunu dile getirerek, "Tatil gayet güzel, bayram tatili için geldik. Sabahları tekne turlarına katılıyoruz. Akşamları da eğlence mekanlarına gidiyoruz, tatil şu an çok güzel geçiyor" dedi. Ailesiyle birlikte tatil için Belçika'dan Bodrum'a geldiklerini ifade eden Emine Yücel ise "Çocuklarımla tatil için Belçika'dan geldik. Bodrum'a geleli birkaç gün oldu. Hem biz hem de çocuklarımız burada olmaktan çok mutlu. Birlikte keyifli bir tatil geçiriyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Bodrum Tatil Güncel Haberler

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