Bm, Suriye'ye Sınır Ötesi Yardım Göndermeye Devam Ediyor

Bir BM sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in 14 Şubat'ta İdlib'e yönelik ilk kurumlar arası ziyaretinden bu yana Suriye'nin kuzeybatısına 18 kurumlar arası sınır ötesi misyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Hama'da, depremde hasar gören bir konuttan mobilyaları taşıyan işçiler, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Bir BM sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in 14 Şubat'ta İdlib'e yönelik ilk kurumlar arası ziyaretinden bu yana Suriye'nin kuzeybatısına 18 kurumlar arası sınır ötesi misyon gerçekleştirdiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Mart (Xinhua) -- Bir BM sözcüsü, Dünya Gıda Programı ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) 22 tır dolusu yardımın Cuma günü Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına geçtiğini ve yaşanan büyük depremlerin ardından 9 Şubat'tan bu yana toplam sınır ötesi teslim edilen tır sayısının 557'ye ulaştığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın toplantısında, Birleşmiş Milletler'in 14 Şubat'ta İdlib'e yönelik ilk kurumlar arası ziyaretinden bu yana Suriye'nin kuzeybatısına 18 kurumlar arası sınır ötesi misyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Haq, Perşembe günü, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve UNICEF'ten oluşan ortak bir delegasyonun, ülke içinde evlerini kaybeden kişiler için İdlib'e bağlı Sarmada'da yer alan Kelly Dağı'nda açılan bir alana ve Al-Iman Hastanesi'ne bir saha ziyareti de dahil olmak üzere depremden etkilenen insanlara cinsiyet ve hesap verebilirliğe odaklanan bir misyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Haq, "İnsani yardım görevlisi meslektaşlarımız bize, depremlerin ardından 105.000'den fazla hanede yaşayan insanların evlerini kaybettiğini söylüyor. Birçoğu gittikleri yerlerde kendilerini ağırlayanların evlerinde kalıyor veya oturulamayacak durumdaki evlerine geri dönüyor, bu da evlerini kaybedenlerin toplam sayısını tahmin etmeyi çok zorlaştırıyor" diye konuştu.

Haq, BM'nin şu anda ailelerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için depremden etkilenen binaların yapısal hasar değerlendirmelerinin yapılmasını desteklediğini ve hasarın boyutu nedeniyle evlerine dönemeyen aileler için daha uzun süreli barınma operasyonlarının belirlendiğini söyledi.

Haq, BM'nin 6 Şubat depremlerine müdahale amacıyla, 400 milyon ABD doları toplanması için yaptığı çağrıya cevaben bugüne kadar 173 milyon dolar, yani gerekli finansmanın yüzde 43,5'inin toplandığını söyledi.