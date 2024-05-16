Üye Girişi
Haberler

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 700 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 700 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 700 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Filistin Ofisi'nin X sosyal medya hesabından Gazze'de yerinden olan Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırıları ve "tahliye" uyarıları nedeniyle aralarında çocuk, yaşlı ve engellilerin de olduğu Gazze'nin güneyinde 600 bin, kuzeyinde de 100 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "İsrail güçleri yerinden edilmişleri riske atmayı bırakmalı ve bunun yerine mümkünse temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insani yardımın ve diğer yaşam gereksinimlerinin girişini ve dağıtımını kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda kara saldırıları başlatmıştı.

Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title