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BM: ABD'nin Gazze'ye yardım girişi yapılmadı

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu belirten Dujarric, bu nedenle Gazze'ye 82 bin tonluk gıda ve ilaç yardımının girişinin yapılamadığını ifade etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu belirten Dujarric, bu nedenle Gazze'ye 82 bin tonluk gıda ve ilaç yardımının girişinin yapılamadığını ifade etti.

Dujarric, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın temelde açık olduğunu ancak erişimde sıkıntı yaşandığını belirtti.

ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını kaydeden Dujarric, en son cumartesi günü 16 yardım tırının buradan kalktığını ancak sadece 5'inin depoya ulaşabildiğini dile getirdi.

Dujarric, tırların daha önce yardım gitmeyen bölgeden geçerken insanlar tarafından durdurulduğunu ifade etti.

"Kendimi bu insanların yerine bile koyamıyorum. Kaç kez yerlerinden edildiler, bir daha nereden yemek geleceğini bilmiyorlar. Gıda olan bir tır gördüğünde de durduruyorlar." diyen Dujarric, yeterli insani yardımın sağlanmadığını vurguladı.

Dujarric, İsrail'in açlığı bir savaş metodu olarak kullanıp kullanmadığı hakkında yasal bir açıklama yapamayacağını belirterek, "İsrailli yetkililere Gazze'ye yeterli yardım girmesine izin vermediklerini çok çok açık bir şekilde söylüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Cenin'e saldırısı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırısına ilişkin ise Dujarric, "İşgal altındaki Batı Şeria'da sivillerin maruz kaldığı şiddetten çok derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, henüz konuya ilişkin tüm detayları bilmediğini söyledi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun ve şiddetli saldırılar başlattığı tarihten bu yana Cenin kentine 72 kez askeri operasyon düzenledi. Bu saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 121 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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