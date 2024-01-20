Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu El-Aman Kayak Merkezi'nde İncelemede Bulundu

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayak yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Kayak tesisindeki 25 odalı 75 kişi kapasiteli Kamp Eğitim Merkezi'ni, uzunlukları 650 ve 250 metre olan iki pisti inceleyen Karaömeroğlu, çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'dan bilgi aldı.

Hafta sonu tatilini merkezde geçiren vatandaşlarla sohbet eden Karaömeroğlu, herkesi kayak yapmaya davet etti.

Vali Karaömeroğlu, daha sonra kar motoru kullandı, kayak yaptı.