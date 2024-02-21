Bitlis'te Doğal Taşlardan El Yapımı Tespihler Üretiliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tespih ustası Veysel Balakan, doğal taşları tespihe dönüştürerek satışa sunuyor.

İlçe merkezinde kurduğu atölyede 8 yıldır mesleğini sürdüren Balakan, müşterinin isteğine göre tespih üretiyor.

El yapımı tespihlerin ilgi gördüğünü belirten Balakan, fiyatların taşın özelliği ve boyutuna göre değiştiğini ifade etti.

Koleksiyonerlerden de sipariş aldığını dile getiren Balakan, şöyle konuştu:

"Koleksiyoncular el işlemesiyle yapılan tespihlere ilgi gösteriyor. Üretimleri doğal taşlardan yapıyoruz ve bundan dolayı talep oluyor. Özellikle kehribar çeşitleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Osmanlı döneminden kalma eski kehribarlarımız var. Müşterinin isteğine göre işleme ve üretimler yapıyoruz. Buradaki üretim 7-8 aşamadan geçiyor ve yaklaşık 10 günde istenilen tespihi hazırlamış oluyoruz."