Üye Girişi
Haberler

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri

Güncel Haberler

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için sünnet şöleni gerçekleştirildi. Büyük Bitlis Buluşmaları kapsamında Bitlis Lisesi bahçesinde düzenlenen şölende, 100 çocuk sünnet edildi. Animasyon ve çeşitli gösterilerin de sunulduğu şölende, çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Bitlis Lisesi bahçesinde düzenlenen şölende, 100 çocuk sünnet edildi.

Animasyon ve çeşitli gösterilerin de sunulduğu şölende, çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.?

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title