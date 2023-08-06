Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için sünnet şöleni gerçekleştirildi. Büyük Bitlis Buluşmaları kapsamında Bitlis Lisesi bahçesinde düzenlenen şölende, 100 çocuk sünnet edildi. Animasyon ve çeşitli gösterilerin de sunulduğu şölende, çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.