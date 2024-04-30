Üye Girişi
Haberler

Bitcoin Fiyatı, Binance CEO'sunun İstifasıyla Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde Binance CEO'sunun istifa etmesi ve hapis cezası almasıyla Bitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına geriledi. Kripto para piyasasının değeri de azaldı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden ( Ceo ) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 trilyon 210 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed'in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolara düştü.

TSİ 23.38 itibarıyla 59 bin 750 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 10'a yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 46 gündeki düşüş yüzde 18'i aştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 23.38 itibarıyla Ethereum, 2 bin 954 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların sürdüğünün sinyalini veren veriler sonrasında kripto piyasasında negatif seyir görüldüğünü belirtti.

Yine ABD'de beklenenden güçlü istihdam maliyetinin kalıcı enflasyonist baskılara işaret ettiğini aktaran analistler, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde kripto yatırımcıların temkinli olduğunu dile getirdi.

Analistler, buna ek olarak konut fiyatlarındaki beklenmedik güçlü artışın ABD emlak piyasasındaki toparlanmanın yolda olduğuna işaret ettiğini vurgulayarak, ABD'de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren veriler sonrasında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsattı.

Kasım 2023'te ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden ( Ceo ) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasının da kripto dünyasında sert satışlarda etkisi oldu.

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında, savcılar, caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etti.

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu.

Bir zamanlar "kripto sektörünün en güçlü kişisi" olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abd Merkez Bankası Kripto Para CEO Hukuk Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Rövanş maçlarının tarihleri belli oldu 1 Mayıs'ta pazarlar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Hititler Türk mü? Hititler günümüzde hangi devlet, millet? 1 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title