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Bingöl haberleri: Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl haberleri: Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl haberleri... Bingöl'ün Genç ilçesinde 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Aramada, 6 tarlada 197 bin 756 kök Hint keneviri ve 825 metre sulama hortumu bulundu.

Hint keneviri ve hortum, ekiplerce imha edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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