Bilecik'te Yabancı Uyruklu Kadına Şiddet: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Bilecik'te yabancı uyruklu bir kadını darp eden ve parmaklarını kesen iki erkek, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis tarafından yakalandıktan sonra adli makamlara teslim edildi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te dün yabancı uyruklu bir kadını önce darp eden ardından da parmaklarını kesen yabancı uyruklu iki erkek bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak Huzur Apartmanı'nda yaşandı. Wahıd Naemı(49) ve Naimi Nawıd(30) isimli yabancı uyruklu iki erkek yine yabancı uyruklu Feride Rasulova (30) isimli kadını önce darp ettiler ardından da parmaklarını kestiler. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edilirken, parmakları kesilen kadın ilk sağlık müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karışan Wahıd Naemı(49) ve Naimi Nawıd(30) kısa süre zarfında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından saklandıkları yerde yakalandı.

Emniyet sorgularının ardından her iki şahıs da bugün Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi.