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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3,30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Üzerlerinde 3,30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu içme aparatı (bong) ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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