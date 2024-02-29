Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3,30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Üzerlerinde 3,30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu içme aparatı (bong) ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.