Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 11,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Üzerlerinde 11,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı (bong) ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.