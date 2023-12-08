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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 106 gram esrar ele geçirildi

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Bilecik'in İnhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 106 gram esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 gram esrar ele geçirildi.

Karaağaç Mahallesi'nde, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese narkotik köpeği "Yelken" ile operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda ve bir ağılda yapılan aramalarda 106 gram kubar esrar, iki adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İnhisar Bilecik Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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