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Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

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Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alındı ve jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te 14'ü ölü, 1'i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Belediyesi Cumhuriyet Sakarya Bilecik Güncel Haberler

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