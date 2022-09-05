Bilecik gündem haberi: Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı Güncel Haberler Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Etkinlik, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortejle başladı. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesildi, dualar edildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törende Kaymakam Ferhat Altay'a hemşehrilik beratı takdim edildi. Pazaryeri Avcılar Kulübü üyelerince ilçenin kurtuluşu canlandırıldığı etkinlik, mehteran ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi. Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Öztosun Bilecik Altay Güncel Haberler

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