Biden, Abe için Japonya'nın Washington Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya'nın Washington Büyükelçilik konutunda açılan taziye defterini imzaladı. ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya'nın Washington Büyükelçilik konutunda açılan taziye defterini imzaladı. Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yapacağı ziyaret öncesi Japonya'nın Washington Büyükelçiliği konutuna uğradı. Burada Abe için açılan taziye defterini imzalayan Biden, Japonya'nın ABD Büyükelçisi Koji Tomita'ya taziyelerini sundu. Biden, deftere, tüm Amerikan halkı ve Biden ailesi adına Abe'yi saygıyla andığını yazdı. Öte yandan Biden, imzaladığı kararname ile Abe için tüm federal kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Joe Biden Japonya Güncel Haberler

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