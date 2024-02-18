Beypazarı, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı, korunan geleneksel mimari yapıları ve cumbalı evleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Beypazarı'nı ziyaret edenler, tarihte yolculuğa çıkarıyor ve ilçenin turizm potansiyelini artırabileceğini belirtiyor.
Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Anadolu kasabası, korunan geleneksel mimari yapıları ve cumbalı evleriyle misafirlerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.
İlçeyi ziyaret edenlerden İsmail Ünlüsoy, hafta sonunu ve havanın iyi olmasını fırsata çevirdiğini belirtti.
Beypazarı'nın ilgi gördüğünü ve özellikle cumartesi pazar günleri yoğunluk yaşandığını anlatan Ünlüsoy, "Koreliler de gelmişler geziyorlar. Beypazarı tanıtımlarla turizmde daha iyi noktalara gelebilir." dedi.