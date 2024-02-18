Beypazarı, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Anadolu kasabası, korunan geleneksel mimari yapıları ve cumbalı evleriyle misafirlerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

İlçeyi ziyaret edenlerden İsmail Ünlüsoy, hafta sonunu ve havanın iyi olmasını fırsata çevirdiğini belirtti.

Beypazarı'nın ilgi gördüğünü ve özellikle cumartesi pazar günleri yoğunluk yaşandığını anlatan Ünlüsoy, "Koreliler de gelmişler geziyorlar. Beypazarı tanıtımlarla turizmde daha iyi noktalara gelebilir." dedi.