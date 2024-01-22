Beypazarı'nda Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası
Başkentin Beypazarı ilçesinde Kızılay temsilciliği, 2024 yılının ilk kan bağışı kampanyasını düzenledi. Kampanya, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adıyla gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek. Gönüllüler, Atatürk Parkı'nda bulunan mobil araca gelerek kan bağışında bulunabilecekler.
Başkentin Beypazarı ilçesinde Kızılay temsilciliği 2024 yılının ilk kan bağışı kampanyasını "Birbirimize Candan Bağlıyız" adı altında düzenledi.
Kızılay Beypazarı İlçe Temsilciğinden yapılan açıklamada, Kızılay Ankara merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının, 4 gün süreceği bildirildi.
Gönüllülerin 10.30-19.30 saatleri arasında Atatürk Parkı'nda bulunan mobil araca gelerek kanlarını verebilecekleri duyuruldu.
Kızılay Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan bağışına destek vermeye beklediklerini söyledi.