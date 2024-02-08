Beypazarı'nda 7 kavşakta düzenleme çalışmaları başladı
Beypazarı'nda trafik sıkışıklığının yaşandığı 7 kavşakta düzenleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.
Beypazarı'nda trafik sıkışıklığının yaşandığı 7 kavşakta düzenleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırbaşı yolu üzeri, Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesinden 06-79 Kontra kesim nolu karayoluna çıkışta, Milli Egemenlik Caddesi üzeri, Emniyet Müdürlüğü kavşağına ve Hacıkara Mahallesi, Şehit Sadık Ekiz Sokağın, Alparslan Türkeş Bulvarına çıkış noktalarında düzenleme çalışmasının başladığı belirtildi.
Hacıkara mahallesi Muhtarı Ahmet Bozkurt, kontrollü çıkışlar dolaysıyla trafik kazalarının minimuma inebileceğini kaydetti.