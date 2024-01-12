Beypazarı Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosu Vatandaşlara Hizmet Ediyor
Beypazarı Kaymakamlığında Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında oluşturulan Açık Kapı Bürosu, vatandaşlara hizmet veriyor. Büro, vatandaşları ilgili birimlere yönlendirerek, istek ve taleplerini çözüme kavuşturuyor.
Beypazarı Kaymakamlığında Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında oluşturulan Açık Kapı Bürosu vatandaşlara hizmet ediyor.
Kaymakamlık makamının girişinde bulunan Açık Kapı Bürosuna başvuran vatandaşlar, ilgili birimlere yönlendiriliyor, yapmaları ve takip etmeleri istenen yöntemler konusunda bilgilendiriliyor.
Açık Kapı Bürosu, çok sayıda kişinin istek ve talebinin çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.
Kaymakam Vedat Yılmaz da açık kapı uygulamasını çok olumlu bulduğunu kaydetti.