Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde denetimlerini artırdığını bildirdi. Ankara-Beypazarı kara yolunda yapılan denetimlerde eksikleri bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı ve sürücüler uyarıldı. Denetim ve uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün, ilçe genelinde denetimlerini artırdığını bildirildi.
Ankara-Beypazarı kara yolunun Oğuzkent bölgesinde, Hamzalar Kavşağı, Kırbaşı bölgelerinde denetimde bulunarak, araç ve sürücüleri kontrol edildi.
Kontrollerde eksikleri bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı, sürücüler dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.