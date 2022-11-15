Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failinin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Esenler'de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Öte yandan zanlıyı cumartesi akşamı gördüğünü belirten bir mahalle sakini "Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm" diye konuştu.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen, 6 kişinin ölümü ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Esenler'de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi, gazeteciler tarafından görüntülendi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞÜPHELİYİ ANLATTI

Esenler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı. Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashır'ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.

"KARI KOCA OLARAK TEKSTİL ATÖLYESİNDE KALIYORLARDI"

Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim" dedi. Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

"KIYAFETLERİNİ ÇOK İYİ HATIRLIYORUM"

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı. Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu; "Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."