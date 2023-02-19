Beyoğlu'nda sahte altınla alışveriş yaptılar, 100 lira bahşiş bıraktılar

Olay, Cihangir'deki bir tekel bayiinde 12 Şubat Pazar saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Tekel bayiine gelerek alışveriş yapmak için gelen iki kişi, ödemeyi çeyrek altınla yapmak istediklerini söyledi. Kasada duran iş yeri sahibi İpek Özen, sahte olabileceği ihtimaliyle altın kabul etmediklerini belirtti. Müşterilerden biri, cebinden çıkardığı altını iş yeri sahibine göstererek, kuyumcuların hafta sonu kapalı olması nedeniyle bozduramadıklarını ifade etti. Alışverişe gelen kişilerin üzerlerinde nakit ya da kart bulunmadığını söylemesi üzerine İpek Özen, altınla ödemeyi kabul etti.

'PAZAR KUYUMCULAR KAPALI ÇEYREK ALTINI SEN ALIR MISIN DEDİLER'

DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin sahte çeyrek altınla alışveriş yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin gelip altını kasadaki kadına gösterdikleri görülüyor. Altını veren şüpheliler alışverişi tamamladıktan sonra para üstünü alıyor. Şüphelilerin iş yerinden çıkarken güldükleri görülüyor.