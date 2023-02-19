Beyoğlu'nda sahte altınla alışveriş yaptılar, 100 lira bahşiş bıraktılar
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BEYOĞLU'nda, tekel bayiinde sahte çeyrek altınla alışveriş yapan 2 kişi, 100 lira da bahşiş bırakıp, 700 lira para üstü aldıktan sonra kayıplara karıştı.
Olay, Cihangir'deki bir tekel bayiinde 12 Şubat Pazar saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Tekel bayiine gelerek alışveriş yapmak için gelen iki kişi, ödemeyi çeyrek altınla yapmak istediklerini söyledi. Kasada duran iş yeri sahibi İpek Özen, sahte olabileceği ihtimaliyle altın kabul etmediklerini belirtti. Müşterilerden biri, cebinden çıkardığı altını iş yeri sahibine göstererek, kuyumcuların hafta sonu kapalı olması nedeniyle bozduramadıklarını ifade etti. Alışverişe gelen kişilerin üzerlerinde nakit ya da kart bulunmadığını söylemesi üzerine İpek Özen, altınla ödemeyi kabul etti.SAHTE ALTINLA ALIŞVERİŞ YAPTILAR 100 LİRA DA BAHŞİŞ BIRAKTILARMüşteriler, altının fiyatı konusunda bilgisi olmadığı belirten iş yeri sahibi Özen'e cep telefonu vasıtasıyla altın fiyatlarını göstererek, çeyrek altının güncel fiyatının bin 800 lira olduğunu söyledi. Tekel bayiinden bin lira tutarında içki, sigara ve kuruyemiş alan 2 müşteri, Özen'e 100 lira da bahşiş bıraktıktan sonra 700 lira para üstü alarak iş yerinden çıktı. Altının gerçek olmadığı kuşkusunu üzerinden atamayan İpek Özen, depremzedelere yardım etmek için gittiği Hatay'dan dönen oğlu Merdan Özen'e yaşadıklarını anlattı. Kontrol ettiği altının sahte olduğunu anlayan Merdan Özen, emin olmak için kuyumcu bir arkadaşına gösterdi. Kuyumcunun da altının sahte olduğunu teyit etmesi üzerine dolandırıldıklarından emin olan anne ile oğlu polis merkezine giderek kendilerini dolandıran kişilerin bulunması için şikayetçi oldu.
'PAZAR KUYUMCULAR KAPALI ÇEYREK ALTINI SEN ALIR MISIN DEDİLER'Olayın yaşandığı saatlerde iş yerinde tek olduğunu belirten İpek Özen, "Saat 5 sıralarında dükkanda yalnızdım. İki kişi gelip kuruyemiş, sigara falan aldılar. Daha sonra müşteri ödemeyi çeyrek altınla yapmak istedi. 'Abla bugün pazar, kuyumcular da kapalı. Sen alır mısın' dedi. Ben de, 'Sahte olabilir altın da, dolar da, Euro da kabul etmiyorum' dedim. Altının sahte olmadığını söyledi. Tereddütte kaldım. Altının fiyatını bilmediğimi, daha önce altın almadığımı söyleyince telefonunu açıp güncel altın fiyatlarını gösterdi. Bin 800 liraydı, '100 TL de verme istersen' dedi. Orada şüphelenmeliydim. 800 yerine 700 TL para üstü verdim. Ürünleri de alıp gittiler. Ayıp ama, ayak üstü dolandırdı. Oğlum deprem bölgesine yardıma gitmişti. O gelene kadar da hiç altın sahte mi değil mi baktırmamıştım. Oğlum geldiğinde ona söyledim. 'Babanın haberi olmasın ben böyle bir şey yaptım, götürüp baktır sahte olup olmadığına' dedim. Daha sonra oğlum da altının sahte olduğunu söyledi. Utansınlar yani, giden gitti ne yapalım. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.
DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin sahte çeyrek altınla alışveriş yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin gelip altını kasadaki kadına gösterdikleri görülüyor. Altını veren şüpheliler alışverişi tamamladıktan sonra para üstünü alıyor. Şüphelilerin iş yerinden çıkarken güldükleri görülüyor.- İstanbul