BEYOĞLU'nda park halindeki araçlara hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı

BEYOĞLU'nda park halindeki otobüs, minibüs ve servis araçlarına girip hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli, bir halk otobüsünde bulunan çeşitli malzemeleri çaldı ve o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BEYOĞLU'nda park halindeki otobüs, minibüs ve servis araçlarına girip hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kasımpaşa ve Okmeydanı'nda park halindeki halk otobüsü, minibüs ve servis araçlarına giren şüpheli bu kez bir halk otobüsünü gözüne kestirdi. Otobüste bulunan ilk yardım çantası, yangın tüpü ve çeşitli malzemeleri çalan şüpheli, şoför koltuğunun arkasında asılı haldeki kıyafetleri de aldı. O anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlçede birçok araca girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti.