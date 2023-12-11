Beyoğlu'nda otomobil çarpması: Yemenli sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Beyoğlu'nda meydana gelen kazada otomobiliyle kadına çarpan Yemenli sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Yemen uyruklu sürücü, ???adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Avni Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, Musaeed Ahmed Musaeed'in kullandığı 34 DES 817 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Yemen'de eski bakan olan babasının tedavisi nedeniyle Türkiye'ye geldiğini belirten sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.