Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli adliyede - Haberler

Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli adliyede Beyoğlu'nda bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen cumartesi Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşanan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un elleri bağlanıp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, Bozkurt'un öldürüldüğü saatlerde binadan çıkarak uzaklaşan ve olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, Eyüp K. (19), Mehmet S. (18) ve K.K'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel Güncel Haberler

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