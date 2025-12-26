Ak Partili Dönmez: Beylikova'da her türlü tasarruf hakkı ülkemize ait olacak

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri tesislerinin Türkiye tarafından işletileceğini ifade ederek, "Beylikova'da kurulacak tesiste de ürünün veya ürünlerin her türlü tasarruf hakkı Eti Maden'de, dolayısıyla ülkemize ait olacak" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, yıllık değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, İl Başkanı Gürhan Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gazetecilerin sorusu üzerine Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri tesisleriyle ilgili bilgi veren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tesiste 694 milyon tonluk kaynağımız var. Dünyada tek sahada, Çin'den büyük en büyük alan. Yaklaşık 18 civarında nadir element var, bunların yarısı 8-10 civarında Beylikova'daki sahamızda bulunuyor. Şu anda oradaki pilot tesis çıkarılan cevherin zenginleştirilmesine dönük Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek amacıyla yapılmış bir tesistir. Şu anda yüzde 90 oranında zenginleştirme orada yapılıyor fakat bu ürünlerin teknolojide kullanılabilmesi için yüzde 99'un üzerinde bir saflığa ulaşmamız gerekiyor. Aslında bu tüm mineraller için böyle. Nerede kullanılıyor? Elektronik sanayinden enerjiye, savunma, havacılık gibi çok kritik teknolojilerde, ileri bir teknoloji üretiyorsanız bu ham maddelere ihtiyacınız var. Bunun içinde Bakanlığımız bu pilot tesisten elde edilecek sonuçları değerlendirerek endüstriyel ölçekte bir tesisi projelendirme çalışmalarını yapacak" diye konuştu.

Dönmez, tesisin Çinliler tarafından işletileceği iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, "Bandırma'da bor karbür tesisi yaptık. Bor karbürü biz küçük ölçekte üretebiliyoruz fakat büyük ölçekte yani tonajlı miktarlara çıktığınızda o tesiste kullanılacak bazı kritik teçhizatı ithal etmek zorundayız. Nitekim orada Çin firması ihale açıldı, uluslararası bir ihale. Çin firması hem teknik hem de fiyat açısından uygun olduğu için orada yüklendi ve şu an o tesis yapıldı, çalışıyor. Buradaki tesis de belki buna benzer olabilir. Ayrıca üniversitelerimizle de iş birliği yapıyoruz, bilim insanlarından yaklaşık 8-10 kişi bu konuda çalışma ekibi kurmuştuk. Onların verdiği rapor da bize ışık tuttu. Onlar da kısa vadede belki Türkiye'de endüstriyel ölçekte bir tesis yapma imkanı olamayacağı ama bu Ar-Ge çalışmaları pilot tesisten elde edilecek sonuçlarla bunun yapılabileceği şeklindedir. Siyasette tartışma konusu, 'Bunu başkaları mı alacak işletecek' öyle bir şey yok. Orası Eti Maden'de. Milli şirketimiz. Nasıl boru ve türevlerini biz işletiyorsak, üretiyorsak Beylikova'da kurulacak tesiste de ürünün veya ürünlerin her türlü tasarruf hakkı Eti Maden'de, dolayısıyla ülkemize ait olacak. Karıştırmaya yönelik sorulara da fırsat vermemiş olalım. Son derece stratejik bir sahadır, hem Eskişehir'imiz açısından hem de ülkemiz açısından temennimiz kısa süre içerisinde orada endüstriyel ölçekte bu ürünlere kavuşmak" ifadelerini kullandı.