Beşir Derneği Gönüllüleri Deprem Şehitlerini Anma Programında Buluştu

Beşir Derneği gönüllüleri, "Tedbirden Tefekküre 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı"nda bir araya geldi.

Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, dernek tarafından deprem bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı video izletildi.

Programda konuşan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, çalışmalarında kendilerine destek olan tüm gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına müteşekkir olduğunu belirterek "6 Şubat 2023'te Türkiye en acı gününe uyandı. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yaktı." dedi.

Hayatını kaybeden herkesi rahmetle andıklarını dile getiren Sarıyar, "Tüm kurumların canhıraş çalışmalarına yakinen şahit olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; devletimiz çok güçlü, çok büyük elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Sarıyar, Beşir Derneğinin deprem bölgelerinde yaptığı faaliyetlere ilişkin de şunları söyledi:

"11 ilimizde 98 lokasyonda 630 kişilik arama-kurtarma ekibiyle faaliyette bulunduk. 10 binden fazla gönüllü ve personel ile sahada hizmet verdik. 320 hizmet aracımızı 231 lokasyonda destek faaliyetlerinde görevlendirdik. 4 binden fazla afetzedeye barınma imkanı sağladık. İllerimizde organize ettiğimiz 409 insani yardım tırı, bölgede ihtiyaç olan yardım malzemelerini taşıdı. 206 bin adet giyim malzemesini, 125 binden fazla gıda kumanyasını, 14 milyondan fazla temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerini akut dönemde afetzedelere ulaştırdık."

Sarıyar, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da işaret ederek "Dünyanın gözleri önünde büyük bir katliam yapılıyor. Öldürülen her çocukla kahroluyoruz. Başta ülkemiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu zulmün durdurulması için çaba gösteriyor." diye konuştu.