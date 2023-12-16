Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 'Filistin ile Dayanışma' adlı gösteriye yaklaşık 1500 kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulundu ve sloganlar attı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.
"Filistin ile Dayanışma" adıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Kreuzberg ilçesinin Hermann Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerindeki ışıldak ve ışıklı balonlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.
Daha sonra Mehringdamm istikametine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Hemen şimdi ateşkes" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.