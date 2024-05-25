Berlin'de Filistin İle Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Schöneberg ilçesindeki Innsbrucker Platz metro istasyonunda toplanan yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto etmek için Walter-Schreiber Platz metro istasyonuna kadar yürüdü.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Gazze'yi koruyun", "Savaş suçlularına silah sağlamayı durdurun", "Netanyahu, Lahey seni bekliyor", "Filistin'e özgürlük", "Almanya ırkçı ülke, İsrail terör ülkesi" ve "Ateşkes şimdi" yazan dövizler taşıyan göstericiler Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin kararının uygulanmasını ve Almanya'nın İsrail'e desteği durdurmasını istedi.

Filistin lehine sloganlar atılan gösteride yürüyüşün son bulduğu bölgede polis ile bazı eylemciler arasında arbede yaşandı. Burada en az 3 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler daha sonra polisin gösterinin sona erdiğine ilişkin anonsunun ardından olay yerinden ayrıldı.